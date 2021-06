Van Lienden verdiende 9 miljoen aan de mondkapjes

Sywert van Lienden heeft uiteindelijk 9 miljoen euro verdiend aan de mondkapjeshandel, meldt Follow the Money. De opiniemaker sloot een megadeal met het ministerie van Volksgezondheid. En dus niet uit liefdadigheid, zoals hij lang beweerde.

Integendeel, Van Lienden sluisde zijn miljoenen stiekem door naar een bv'tje. Deze constructie wordt meestal bewust opgetuigd om geldstromen onzichtbaar te maken. De twee zakenpartners van Van Lienden konden beiden 5 miljoen euro op hun rekening bijschrijven. De bedragen worden door het drietal bevestigd.

Relief Goods Alliance BV, waarvan de drie mannen eigenaar waren, leverde vorig jaar 40 miljoen medische mondkapjes voor ruim 100 miljoen euro aan VWS. De mondkapjes liggen vanwege een hoog gehalte grafeen nog steeds grotendeels in de opslag.

Van Lienden hield lang vol dat de deal zonder winstoogmerk was, maar geeft nu toe dat er grof geld is verdiend. Hij beweert de 9 miljoen 'een maatschappelijke bestemming' te willen geven, maar weet niet of dat nu nog mogelijk is. "Of dat volledig waargemaakt kan worden, is deels afhankelijk van de huidige verwoestende mediastorm voor mijn professionele loopbaan", zegt Van Lienden.