Vriendengroep test massaal positief na feest in Twentse disco

Bij Aspen Valley, aan de Enschedese Oude Markt, was het de allereerste avond raak. Voor het eerst konden zonder afstandsregels, zonder mondkapjes, maar met een negatieve testuitslag en vooraf gekocht ticket konden 800 bezoekers naar binnen. Het leverde meteen een uitbraak op.

Tubantia vertelt over de vriendengroep van Tim: van de 18 man/vrouw is de helft besmet. De GGD Twente behandelt de disco als een uitbraak-cluster. Hoeveel besmettingen exact terug te leiden zijn naar Aspen Valley, weet de GGD Twente op dit moment nog niet. „Het is nog niet duidelijk hoe groot die cluster is.

Laat staan dat duidelijk is hoe het mogelijk is: een streng toelatingsbeleid en toch een uitbraak van formaat.

De discotheek, die zaterdag voor het eerst in meer dan een jaar weer open was, roept alle 800 bezoekers op zich te laten testen.