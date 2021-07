Racisme na verloren EK-finale

Tijdens een zinderende strafschoppen-race miste Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka, drie zwarte spelers, een penalty. Waarna op sociale media racistische berichten verschenen.

De Engelse voetbalbond zegt geschokt te zijn: "De FA veroordeelt alle vormen van discriminatie ten zeerste en is geschokt door het online racisme gericht op sommige spelers van Engeland".

Boris Johnson reageerde op Twitter:

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.