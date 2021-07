Te koop: De Bijenkorf

De Britse miljardairsfamilie achter de Selfridges Group wil zijn Europese warenhuizen verkopen. Dat meldt The Guardian.Ook De Bijenkorf zou onderdeel zijn van de te veilen warenhuizen.

Vorige maand kwam al naar buiten dat de Weston-familie de verkoop van warenhuis Selfridges overwoog na een bod van een anonieme potentiële koper. Daarvoor had de familie de Zwitserse zakenbank Credit Suisse in de arm genomen.

Nu melden Britse media dat deze bank toezicht gaat houden op een formele veiling. De komende weken zal de familie de verkoopdocumenten opsturen naar een 'elitegroep van potentiële kopers'.

Warenhuizen hebben het moeilijk. Dat was al zo, maar is aanzienlijk verergerd door de sluiting van winkels door corona.

Partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn, zijn waarschijnlijk de Thaise Central Retail-groep, die al eigenaar is van de luxe warenhuizen La Rinascente in Italië, Illum in Denemarken en KaDeWe in Berlijn.

Andere potentiële kopers zijn onder meer HBC, de eigenaar van Saks Fifth Avenue in de VS, en The Lane Crawford Joyce Group uit Hong Kong. Door de Chinese staat gesteunde bedrijven en staatsfondsen uit het Midden-Oosten, zoals de Qatar Investment Authority, die al eigenaar zijn van Harrods, zijn ook aangeprezen als mogelijke kopers.