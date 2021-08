‘Deltavariant gevaarlijker voor zwangere vrouwen’

Het lijkt erop dat zwangere vrouwen die besmet raken met de deltavariant vaker in het ziekenhuis belanden. Daarover schrijft het AD.

"Deze vrouwen zijn niet gevaccineerd en hebben geen onderliggend lijden. Toch worden ze heel ziek", zegt hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp (UMC Utrecht) tegen de krant. "In het ergste geval wordt hun baby zelfs eerder gehaald, terwijl de moeder aan de beademing op de ic ligt."

In haar ziekenhuis lagen afgelopen week vier zwangere vrouwen met een coronabesmetting en volgens Bloemenkamp zijn er ook in andere ziekenhuizen meer zwangere vrouwen met het virus opgenomen, sommigen op de ic.

In Engeland is eenzelfde patroon te zien. In de eerste coronagolf kreeg 24 procent van de zwangere Britten ernstige klachten, bij de deltavariant is dat 45 procent.