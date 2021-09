Leerlingen op school Curaçao moesten helemaal naakt voor drugscontrole

Scholieren van een middelbare school op Curaçao moesten zich voor het oog van docenten en politie helemaal uitkleden voor een drugscontrole. Het OM op het Caribische eiland is een onderzoek gestart naar het incident.

Ouders en leerlingen van de Marnix Cas Cora-school deden op sociale media uitgebreid hun beklag over de procedure. De kinderen moesten helemaal naakt gebukt voor de drugscontroleurs gaan staan. Een docent is geschorst en de betrokken agenten zijn op vakantie gestuurd. De school was gisteren en vandaag gesloten.

Zelfs minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas bemoeide zich ermee. Hij vindt dat de drugscontrole veel te ver gaat en begrijpt dat ouders en leerlingen geschokt zijn. Wapen- en drugscontrole vindt vaker plaats op de scholen op Curaçao, maar leerlingen hoeven zich daarvoor nooit te ontkleden.