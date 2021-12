Omicron: aantal besmettingen in Engeland in één dag 30% hoger

In het Verenigd Koninkrijk is een record aantal nieuwe besmettingen geconstateerd. Het waren er vandaag bijna 80.000. Gisteren lag dat aantal nog onder de 60.000.

Vermoedelijk is de extreme stijging toe te schrijven aan het oprukken van de Omicron-variant. De meeste Britten zijn gevaccineerd met Astra Zenica. Daarvan is bekend dat het weinig of geen bescherming biedt tegen omicron. Er werden vandaag 165 doden gesignaleerd.

De gezondheidsautoriteiten verwachten voor de komende dagen een 'duizelingwekkende' stijging nu de omikronvariant zich razendsnel verspreidt en op weg is de dominante vorm te worden.