‘Seksistische bende’: ‘Borsten waren volgens Voice-regisseur mijn talenten’

Een Brabantse Voicedeelneemer wijst in het Brabants Dagblad op de onderbelichte rol van de regisseur van de Voice. Ze beschrijft hem als een seksist die je kon maken en breken ,,Je denkt, als je begint, dat het over je zangtalent gaat, maar al snel wordt het duidelijk dat ze je net zo lang proberen te vormen tot je in het perfecte plaatje past. Je bent een object dat maandenlang gekneed wordt tot hét moment bij de rode stoelen. En als je ergens wat van zegt, lig je er zo uit.”

,,De regisseur vroeg of ik mijn topje wat lager kon trekken.” Ze herinnert zich nog goed hoe ongemakkelijk ze zich toen voelde. En toen ze tegengas probeerde te geven door te zeggen dat het juist om haar zangtalent ging, moesten de regisseur en cameramannen hard lachen. ,,Ik schaamde me enorm, maar hij zei: ‘Jij hebt bepaalde talenten, die moeten we goed in beeld brengen.’”

Ze wilde het eigenlijk niet, maar toch trok ze toen haar shirt een stukje omlaag. ,,Ja, achteraf voel ik me schuldig dat ik dat gedaan heb. Stom is dat eigenlijk, hè? En het erge is dat ik weet dat veel van de vrouwelijke kandidaten dit ook meegemaakt hebben.”

De deelneemster vertelt haar verhaal aan het Brabants Dagblad, omdat ze liever niet gezien wil worden als ‘een van de slachtoffers die geen nee kon zeggen’. ,,Toch heb ik ook dingen gedaan, die ik achteraf gezien nooit had willen doen en waar ik me nu voor schaam.”

Ik merkte het bij mezelf, en zag het ook bij andere kandidaten, dat je altijd op je hoede moest zijn. Het voelde, zeker nu ik er achteraf op terugkijk, zeer onveilig. Zo moest ik van de regisseur een paar keer het woordje ‘kut’ zeggen tijdens een opname. Hij zei dat hij dat leuk vond en dat het er wel uitgeknipt zou worden, want zoiets zou toch niet in de uitzending komen. Ik kreeg het gevoel dat hij dat gewoon uit mijn mond wilde horen voor zijn eigen plezier.”

,,Ik heb mijn dochter verboden ooit mee te doen The Voice. Er is daar iets goed mis.