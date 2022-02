Laatste gedachten: hersenfilmpje van iemand die sterft

Het was toeval. Terwijl van een 87-jarige man een hersenfilmpje (EEG) werd gemaakt stierf hij plotseling door een hartinfarct. Daardoor is wat er in zijn hersenen gebeurde tijdens zijn sterven vastgelegd.

In de 30 seconden aan weerszijden van de laatste hartslag van de patiënt werd een toename van zeer specifieke hersengolven waargenomen.

Deze golven, ook wel gamma-oscillaties genoemd, zijn gekoppeld aan zaken als het ophalen van herinneringen, meditatie en dromen.

Dit zou kunnen betekenen – hoewel er nog veel meer studies zouden moeten plaatsvinden – dat we een soort filmrol van onze herinneringen kunnen zien terwijl we sterven.

"Door oscillaties te maken die betrokken zijn bij het ophalen van herinneringen, kunnen de hersenen een laatste herinnering aan belangrijke levensgebeurtenissen tonen net voordat we sterven, vergelijkbaar wat je hoort van mensen met een bijna-doodervaringen.

Vergelijkbare hersengolfveranderingen zijn waargenomen bij ratten op het moment van overlijden, maar nooit eerder bij mensen.