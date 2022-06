Donny M. (22) maakte als 12-jarige al een slachtoffer in kinderopvang

Donny M maakte zijn eerste slachtoffers toen hij als 12 jarige een of meerdere peuters aanrandde. Vijf jaar later ging het weer mis. En u, weer vijf jaar later vermoordde hij Gino.

“Vannacht heb ik geen oog dichtgedaan”, zegt een vrouw uit Sittard tegen Het Laatste Nieuws. Haar zoontje zat 10 jaar geleden in de opvang bij de pleegmoeder van Donny M. “Mijn zoon ging voor het eerst naar die opvang toen hij 3,5 maanden was. Dat was handig want ik werkte in nachtploegen.” Net voor zijn eerste verjaardag merkte de moeder dat er iets scheelde. “Toen ik hem ging afhalen waren zijn geslachtsdelen soms geïrriteerd. Ik heb dat gemeld. Het gastouderbureau heeft daarop onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Donny bekende vrijwel meteen.” Volgens de vrouw biechtte Donny M. op dat hij seksueel heel erg nieuwsgierig was, maar dat zijn pleegouders hem daarbij niet hielpen. “Dus ging hij zelf maar op onderzoek”, zegt de vrouw. Zij spreekt van meerdere slachtoffers, zowel jongens als meisjes, allemaal onder de vier jaar. Officieel wil niemand dit bevestigen.

De moeder is heel stellig. “Donny was te jong om gestraft te worden. Iedereen raadde me ook af om verdere stappen te ondernemen. Ik moest me maar troosten met het feit dat zijn pleegmoeder geen kinderen meer kon opvangen en Donny het dus niet nog eens zou kunnen doen.”

Ze voelt zich nu schuldig: zou er geen dode zijn gevallen als ze toen nog harder aan de bel had getrokken?

Daarna ging het weer mis toen Donny 17 was. Volgens 1Limburg heeft de rechtbank in Maastricht Donny M. in december van 2017 veroordeeld tot bijna vijf maanden jeugddetentie en een behandeling bij een instelling die geestelijke gezondheidszorg biedt aan jongeren tot 23 jaar. Dit omdat hij op 28 juni 2017 twee jongetjes in Sittard bedreigde, mishandelde en zeker één van hen ook misbruikte. Hij was toen 17 jaar. “Hij had mijn kleine tegen de grond gegooid. Hij had hele zware schaafwonden op zijn knieën”, getuigde de mama van een van de slachtoffers aan het lokale nieuwsplatform. “Als de jongens iets zouden verklappen, zou hij ze doodmaken.” Volgens de moeder zag haar zoon hoe zijn vriendje werd misbruikt door Donny M. “Tot hij een blinddoek om kreeg en tape op de mond moest hij toekijken hoe hij allemaal seksuele handelingen met hem stelde.” De vrouw zegt dat de dader haar zoon dwong om zijn broek te laten zakken. “Hij zou een volgende keer aan de beurt zijn.”

Er hing Donny M. voor die feiten een plaatsing voor drie jaar in een jeugdinrichting boven het hoofd. Maar die maatregel werd voorwaardelijk opgelegd door de rechtbank. Na die veroordeling kruiste Donny M. nog vaker de politie, onder andere voor rijden zonder rijbewijs.