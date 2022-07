Dit zijn de beste memes over de foto’s van de James Webb-telescoop

De nieuwe foto's van de James Webb-ruimtetelescoop kunnen je haast niet zijn ontgaan. De beelden tonen ons het heelal 13 miljard jaar terug in de tijd. Dat is niet alleen indrukwekkend, maar daar kun je ook heel goed grappen over maken.

Sommige van deze sterren zijn zo oud dat Keith Richards ze persoonlijk kent https://t.co/2P3T2klhjx — Jeroen Baert (@jbaert) July 11, 2022

De James Webb telescoop kan zo ver in de ruimte kijken dat hij de psychedelische rock platenhoezen van mijn vader uit de jaren '70 heeft weten te fotograferen. pic.twitter.com/B204df8llr — Jan Seurinck 🚴‍♂️ (@janseurinck) July 13, 2022

it's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date pic.twitter.com/3rqzmReK6f — Jill Krajewski (@JillKrajewski) July 11, 2022

NASA's stunning new images from the James Webb telescope. pic.twitter.com/aFeqmiCN67 — Secrets of Dune | Ralí (@SecretsOfDune) July 13, 2022

So in awe of the gravitational lensing! Never expected to see such clarity and color pic.twitter.com/S7o8rceqQR — Julia Kardon (@jlkardon) July 11, 2022

i zoomed out and guess what pic.twitter.com/aIWKcCY7ND — The Birdist (@TheBirdist) July 11, 2022