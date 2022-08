Bild: Schande, Duitsland in Wembley opnieuw bestolen

Volgens Bild had Duitsland gisteren Europees kampioen moeten worden en niet Engeland. In de 44e minuut sloeg de Engelse aanvoerder Leah Williamson (25) de bal uit het doel. De foto die Bild plaatst lijkt dat te bevestigen. Volgens Bild hadden videoscheidsrechters Paolo Valeri en Pol van Boekel moeten ingrijpen.

Bilds scheidsrechtersexpert Thorsten Kinhöfer: "Voor mij is het een glasheldere handbal. De hand is boven schouderhoogte."

De Duitse coack voelt zich ook bestolen door de partijdige scheidsrechters. "Ik denk nu vooral aan het moment waarop Engeland een duidelijke handsbal maakte", begon Voss-Tecklenburg na afloop van de finale aan haar persconferentie. "De VAR had het moment bekeken, maar gaf geen penalty. In een wedstrijd als deze, is het moeilijk om daarmee om te gaan. Ik vraag mezelf af: waarom is de scheidsrechter niet naar de kant geroepen?"

In 1966 won Engeland in de finale van het mannen-WK van Duitsland door een omstreden doelpunt. Volgens de Engelsen en de scheidsrechter ging de bal over de doellijn, volgens de Duitsers niet.

Het trauma leeft voort en heeft zich gisteren verdiept.