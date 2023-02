Zoveel (zo weinig) calorieën verbrand je extra per dag als je een hond hebt

Je denkt dat je voldoende beweegt en behoorlijk goed bezig bent omdat je dagelijks loopt met je hond. Je nam je ooit voor om dagelijks minstens een uur met Fikkie naar buiten te gaan. Maar vaak komt het er niet van. Regen, kou, druk.

Maar stel dat je wel dagelijks een uur met hem/haar loopt. Met een uur wandelen met je hond kun je 150 tot 250 calorieën verbranden. Lopen jij en je viervoeter niet zo snel (lees: 3 kilometer per uur), dan zul je rond de 150 calorieën per uur verbranden. Bij 4 kilometer per uur is dat 195 calorieën en bij 5 kilometer per uur is dat 250 calorieën.

Bij het snelste tempo is dat net zoveel calorieën als één rode koek.