Nieuwe drug in opmars die huid laat wegrotten

Tranq heet de drug die in de VS steeds meer slachtoffers maakt. De combi van fentanyl en xylazine laat letterlijk de huid van gebruikers wegrotten en kan leiden tot amputaties.

Tranq is werkelijk de hel op aarde: als gebruikers na een aantal uur uit hun verdoofde staat komen, willen ze direct meer drugs, omdat de afkickverschijnselen verschrikkelijk zijn: dubbel zicht, misselijkheid, migraine en angstaanvallen.

Zoals met veel drugs in de VS begon de Tranq-golf in Philadelphia, dat ook wel de 'ground zero' van de drugscrisis wordt genoemd. Op dit moment overlijdt er iedere vijf minuten iemand aan een overdosis in Amerika. Alleen door fentanyl sterven er al meer dan 70.000 mensen per jaar.

Tranq heeft als gruwelijke bijwerking dat het open wonden veroorzaakt waarin een schilferige korst van dood weefsel ontstaat. Het duurt maanden voor die genezen zijn, als dat al gebeurt.

De verslaafde Sam (28) vertelt aan Sky News: “Het maakt zombies van mensen. Tot negen maanden geleden had ik nooit wonden. Nu zitten er gaten in mijn benen en voeten. Ze schoonmaken is erg pijnlijk.”

De 38-jarige Brooke verloor al haar moeder, zus en vrouw aan een overdosis en zelf zit ze in een rolstoel omdat haar rechterbeen geamputeerd moest worden vanwege een infectie aan een tranq-wond. Ook haar rechterarm is er inmiddels slecht aan toe met plekken van zwart weefsel. “De tranq eet letterlijk je vlees op” vertelt ze aan The New York Times.