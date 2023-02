Volgens Oprah komen al je ruzies met je partner neer op deze 3 vragen

Ruzies in een relatie lijken soms over de vuilniszak te gaan, of over snurken, maar ze gaan volgens Oprah Winfrey eigenlijk over de vraag: doe ik er toe.

Toen Oprah sprak over carrière, leven en leiderschap aan de Stanford Graduate School of Business, vertelde ze daar over. Ze zei dat al die ruzies te herleiden zijn tot maar drie vragen:

Heb je me gehoord? Zag je mij? Betekende wat ik zei iets voor je?

En als een van de antwoorden 'neen' is, moet je daar eens diep over nadenken. En niet over de vuilniszak