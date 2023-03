25 dagen na de aardbeving vinden reddingswerkers nog steeds levende dieren terug

De hoop op het vinden van menselijke overlevenden na de aardbevingsramp in Turkije en Syrië is inmiddels wel opgegeven, maar het dierenreddingsteam van Humane Society International (HSI) spoort nog altijd levende dieren op tussen het puin van ingestorte appartementen en gebouwen.

De internationale organisatie geeft aan dat zij inmiddels al meer dan 1500 dieren hebben opgelapt in één van de drie veterinaire veldklinieken in de Turkse stad Antakaya. Deze zijn opgezet door lokale dierenartsen, meldt de HSI op hun website.

De dieren zijn vaak gewond door snijwonden, kneuzingen, hebben soms geïnfecteerde ogen en wonden en zijn in shock door de traumatische tijd die ze hebben gehad. “Het is opmerkelijk dat ons team na meer dan drie weken sinds de eerste aardbeving nog steeds dieren in leven vindt, maar ze hebben dringend hulp nodig”, legt Kelly Donithan van HSI uit. Ze vreest dat het aantal dode dieren in het rampgebied, net als het aantal menselijke slachtoffers, in de tienduizenden loopt.