De grap van Hugo de Jonge tegen een vrouw die geen huis kan kopen: ‘Al aan een rijke vriend gedacht?’

Hugo de Jonge heeft niet bepaald de lachers op zijn hand. Een 'grap' van de minister van Wonen tegen een jonge vrouw die geen huis kan kopen leidt tot behoorlijk wat ophef.

De vrouw vertelt dat ze er eigenlijk heel goed voor staat: "Ik bevind me best wel in een unieke situatie: geen studieschuld, aardig wat spaargeld, ouders die garant kunnen staan. En nog lukt het mij niet eens om in mijn eentje een huis te kopen", vertelt ze. De Jonge komt met de aloude grap: "Een rijke vriend, heb je daar al aan gedacht?"

"Dat zegt iedereen, maar dat kan echt niet meer in deze tijd", reageert de gespreksleider op het podium. De Jonge herhaalt nog eens: "Heb je al aan een rijke vriend gedacht?" De vrouw reageert bloedserieus: "Nee, ik wil gewoon zelfstandig iets kunnen kopen en dat lukt gewoon niet."

De boodschap: ga huizen bouwen en maak die belegen grappen maar ergens anders.