Voedsel meer dan 18 procent duurder dan een jaar geleden, vooral verse groente peperduur

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de inflatiecijfers voor februari op een rijtje gezet. Consumentengoederen en diensten zijn in een jaar 8,9 procent duurder geworden. De inflatie nam toe ten opzichte van januari (8,4%).

Menigeen neemt de prijskaartjes met angst en beven in zich op. Meteen al bij de groente- en fruitafdeling vliegen de prijsstijgingen je wekelijks om de oren. Voedingsmiddelen (+18,4%), maar ook kleding (+11,8%) zijn de afgelopen twaalf maanden veel duurder geworden. Vooral de prijs van verse groenten is omhoog geschoten.

Dit merk je ook wanneer je de menukaart bekijkt in een restaurant of een afhaalmaaltijd bestelt. Hogere kosten voor grondstoffen, loon en energie liggen hieraan ten grondslag. Er is gelukkig ook nog een fossiel lichtpuntje te melden: benzine is 9,4 procent goedkoper geworden sinds februari 2022.

Nederland ligt met een inflatie van 8,9 procent iets boven het gemiddelde van de eurozone (8,5%), waar de inflatie licht daalde vergeleken met januari, terwijl deze daling in ons land (nog) niet is ingezet.