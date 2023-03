De gemiddelde levensduur van Amerikanen stort in: dit zijn de oorzaken

Overal ter wereld stijgt de gemiddelde levensverwachting al decennia; alleen de coronapandemie zorgde voor een tijdelijke terugval. In Amerika stijgt de levensduur echter al vijftien jaar niet meer. Sterker nog, het gemiddelde daalde scherp tot 76,1 jaar, terwijl vergelijkbare landen op 82,4 jaar zitten. Wat is daarvan de oorzaak?

Americans’ life expectancy is plummeting. The graphic is stunning.



Er liggen veel redenen ten grondslag aan deze treurige grafiek. Amerikanen eten ongezond en krijgen teveel caloriën binnen. Er is geen universele gezondheidszorg en de zorgkosten zijn dubbel zo hoog per hoofd van de bevolking als in Nederland. Covid was de afgelopen jaren de grootste killer in de VS, op de voet gevolgd door 'onbedoelde ongelukken' waarvan de helft drugs overdoses zijn.

In de leeftijdsgroep onder 45 jaar is zelfmoord in Amerika al lang niet meer de grootste doodsoorzaak. Het synthetische opiaat fentanyl is dood en verderf aan het zaaien aan de andere kant van de oceaan. Er stierven in 2020 8900 jongeren aan corona, terwijl 49.000 overleden aan een overdosis (waarvan tweederde aan fentanyl).