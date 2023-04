Boris Becker: “Wie zegt dat het leven in de gevangenis niet moeilijk is, liegt”

Boris Becker herinnert zich zijn tijd in de gevangenis as "zeer moeilijk." In een interview met het BBC-radioprogramma "5 Live Breakfast" op zaterdag sprak de voormalige tennisprof in dramatische bewoordingen over zijn gevangenisstraf vorig jaar. "Iedereen die zegt dat het leven in de gevangenis niet moeilijk is, liegt," zei Becker. "Je vecht elke dag om te overleven."

Hij leerde on de bajes de goede 54 jaren die hij daarvoor had waarderen. "Vooral in de eerste paar weken, als je alleen bent in een heel, heel kleine cel, leef je van deze herinneringen", legt Becker uit.

Na de eenzame opsluiting van de eerste weken, kwam hij in de grote groep. Daar omringde hij zich met "de zware jongens" om zichzelf te beschermen. "Ik was omringd door moordenaars, drugdealers, verkrachters, en mensenhandelaars, Het feit dat hij een tennislegende was, telde niet mee in de gevangenis. "Alles wat we in de gevangenis hebben is ons karakter, onze persoonlijkheid, niets anders," legde Becker uit. ,,De gevangenis is heel gevaarlijk en bovendien helemaal anders dan wat je in films ziet of wat je uit verhalen hoort.”