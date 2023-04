Tjeerd de Groot toont weer hoe onsympathiek hij is: ‘D66 die het over idealen boven baantjes heeft…’

Als er één iemand is die het stikstofdebat van de regen in de drup helpt is het wel D66-Kamerlid en stikstofwoordvoerder Tjeerd de Groot. Zijn laatste tweet wekt wrevel bij veel andere politici, schrijft De Telegraaf.

De BBB en D66, dat gaat niet samen. En dus komt de partij van Sigrid Kaag er in de Provinciale Staten niet aan te pas. De PvdA is wel in gesprek met de boerenpartij. Zo heeft de PvdA in Friesland aangegeven dat 2030 niet heilig is om de stikstofuitstoot te halveren. Ook hoeven boeren in Friesland nog niet verplicht uitgekocht te worden van de PvdA.

Reden voor De Groot om te twitteren: "Als je baantje belangrijker is dan je idealen, zal de natuur daarvoor boeten. Laat de PvdA zich herkennen aan haar gebrek aan een Groene Ruggengraat?”

Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher reageerde direct fel: "Sympathieke gozer dit. Zo enthousiasmeer je mensen voor positieve politiek!” SP-Kamerlid Peter Kwint slaat de spijker op zijn kop: "D66 die het over idealen boven baantjes heeft...”

Stikstofbemiddelaar Johan Remkes was eerder ook al niet te spreken over 'splijtzwam' De Groot en zelfs binnen de eigen partij krijgen mensen een hekel aan zijn dwarse gedrag. Zo pleitte hij onlangs zelfs voor strenge geurnormen, omdat omwonenden van boerderijen anders te veel in de stank zouden zitten. CDA-Kamerlid Jaco Geurts twijfelde daarna ’aan de verstandelijke vermogens’ van De Groot.