Wat het songfestival te maken heeft met porno

De finale van het Eurovisiesongfestival enkele weken geleden hield Zweden en vooral Finland h in de ban. De populaire pornowebsite Pornhub ontdekte dat er opvallend veel minder naar hun site werd gesurft tijdens de finale. Pornhub is de meestbezochte pornosite, omdat een deel van het aanbod gratis is.

De uitbaters van Pornhub zagen dat de vijf landen in de top vijf allemaal veel minder naar Pornhub surften dan op een normale zaterdagavond. In Italië (nummer 4) was dat verschil het kleinst, maar ook daar ging het om -9 procent. Daarna volgden winnaar Zweden (-10,9 procent), nummer 5 Noorwegen (-12,4 procent) en nummer 3 Israël (-13,7 procent).

Maar ook in Nederland is het songfestival-effect op pornokijken aanzienlijk, blijkt uit onderstaande tabel.