Bij AH wordt gefraudeerd met lege sapflesjes

Bij grotere AH-winkels kun je vers sinaasappelsap persen en kopen. Er staan lege plasticflesjes klaar en een machine om te persen. Mooie service. Maar nu blijkt dat de lege flesjes geld opleveren in de statiegeldautomaat. . Voor dieven is het zo wel heel eenvoudig: er staan in één winkel een heleboel lege flesjes en een automaat om ze in te stoppen.

Een aantal AH-winkels heeft de sapmachine weggehaald en dus ook de lege plasticflesjes, schrijft het FD. Bij andere filialen is altijd iemand in de buurt van de statiegeldmachine om te kijken of er misbruik wordt gemaakt.

Sinds 2021 geldt er een statiegeldverplichting op plastic flesjes, maar voor flessen met 100% puur sap geldt een vrijstelling. Supermarktketens kunnen zich vrijwillig aanmelden om ook met die flesjes deel te nemen aan het landelijke statiegeldsysteem. Albert Heijn hanteert sinds halverwege dit jaar statiegeld op de sinaasappelsapflessen. Jumbo doet dat sinds maart, Plus sinds april. Plus verkoopt wekelijks tienduizenden liters van het sap. Door statiegeld op deze flesjes in te voeren, recyclet de supermarkt jaarlijks ruim 60.000 kilo extra plastic, aldus de website. De andere ketens bieden hier geen informatie over.