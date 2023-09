Steeds meer mensen met parkinson ‘door rotzooi in de omgeving’: moeten we toch biologisch gaan eten?

In tien jaar tijd is het aantal mensen met parkinson met 30 procent toegenomen. Een op de drie patiënten is jonger dan 65 jaar. Volgens een expert in het AD is de stijging een gevolg van ‘blootstelling aan rotzooi in de omgeving’.

Het zou vooral gaan om pesticiden die we via de lucht en onze voeding binnenkrijgen. Dat stelt Bas Bloem, parkinsonexpert in het Radboudumc in Nijmegen. Hij doet onderzoek naar manieren om de ziekte af te remmen. Drie keer in de week intensief sporten blijkt te helpen. Ook minder stress, bepaalde voeding en een paar koppen koffie per dag zouden remmend werken. Maar dat laatste moet nog bewezen worden.

Het is volgens Bloem ook belangrijk dat de ziekte zo snel mogelijk wordt ontdekt. Dan kun je nog meer bereiken met sport of voeding. "Volgens de laatste inzichten is bij mensen bij wie we de diagnose stellen parkinson soms al wel twintig tot dertig jaar aan de gang.”