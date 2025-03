10 tips om voorjaarsmoeheid aan te pakken

Na de herfstdip en de winterdepressie komt de voorjaarsmoeheid. Voorjaarsmoeheid is medisch gezien geen erkend concept. Het is een algemeen gevoel van vermoeidheid en lusteloosheid. Anderen krijgen last van lentekriebels en jij voelt je alleen maar moe, moe en nog eens moe. :

Beweeg dagelijks minimaal 30 minuten, ga wandelen, fietsen of fitnessen. Zorg dat je voldoende daglicht krijgt. Ga minstens 15 minuten per dag naar buiten. Heb je een partner? Knuffel hem/haar ’s morgens wakker. Omhelzingen stimuleren je ademhaling, hart en lever en verbeteren je concentratievermogen. Let op je voeding. Eet gezond en gevarieerd met voldoende groente en fruit. Maak tijd voor een uitgebreid ontbijt. Wie een ijzertekort heeft, doet er goed aan regelmatig rood vlees te eten. Bij vrouwen komt een tijdelijk tekort soms voor tijdens de menstruatie. Je arts kan zo nodig ijzertabletten voorschrijven. Een slaapcyclus duurt ongeveer 1,5 uur. Als je in veelvouden van 90 minuten slaapt, zal je je frisser voelen dan je wanneer je dat niet doet. Daarom is 7,5 uur (5 x 90 minuten) slaap beter dan 8 uur. Zorg voor een regelmatig dag- en nachtritme. Als je ’s nachts of in ploegen werkt, kun je het beste meteen na je shift naar bed gaan, in een verduisterde kamer slapen en 7 uur in bed blijven liggen. Neem tijd voor jezelf. Als je een slopende dag gehad hebt en naar ontspanning snakt, leg dat dan op een vriendelijke manier uit aan je partner/kinderen. Slaapapneu kan ervoor zorgen dat je ‘s nachts meerdere keren wakker wordt zonder het te beseffen. Je kan dit tegengaan door op je gewicht te letten, minder te roken en minder alcohol te drinken. Ga naar je huisarts als de klachten niet afnemen. Een traag werkende schildklier leidt ook tot moeheid. Het voedsel wordt niet snel genoeg in energie omgezet. Dit kan dit vastgesteld worden door een bloedtest. Een arts kan dan vervangende hormonen voorschrijven.

