Een ijzertekort? Dit zijn de symptomen

Wie weinig of geen vlees eet kan zomaar een ijzertekort krijgen. Maar hoe weet je of dat zo is? En hoe los je het op?

Een ijzertekort gaat vaak gepaard met vage klachten waarvan vermoeidheid de belangrijkste is. Dat komt doordat ijzer een belangrijke rol speelt bij de aanmaak van hemoglobine in rode bloedcellen. Rode bloedcellen vervoeren zuurstof door ons lichaam. Als dat minder goed gaat, moet je hart harder werken, waardoor je moe wordt. Ook is ijzer belangrijk voor je immuunsysteem.

Heemijzer, dat het beste wordt opgenomen in je bloed, zit vooral in vlees, vis en gevogelte. Non-heem ijzer zit in groene bladgroente, volkoren producten en peulvruchten.

Heb je last van deze symptomen dan heb je mogelijk een ijzertekort: