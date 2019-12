De vijf slechtse gezondheidsadviezen van het afgelopen decennium

Gezondheid houdt ons zo bezig dat ook adviezen die niet goed zijn, of later niet goed bleken, een lang leven hebben. Forbes noemt de 5 slechtste en schadelijkste adviezen de volgende:

‘Vaccineren leidt tot autisme’

In 1998, vlak voor het begin van het millennium, publiceerde Andrew Wakefield een frauduleus onderzoek , waar hij dat vaccinnatie leidt tot autisme. De hele studie bleek later nep te zijn. Maar de gevolgen zijn nog altijd desastreus

‘Drink bijzonder water uit flessen’

De afgelopen jaren is het misverstand verspreid dat je gezondheid baat zou hebben bij water uit flessen. Dat is – zeker in Nederland – onzin, die leidt tot onnodige vervuiling en mensen rijk maakt die lucht verkopen

‘Je moet je lichaam periodiek ontgiften’

Nadat het idee was geplant dat ons lichaam ontgift zou moeten worden ontstond in industrie om daaraan met sapjes en kuren geld te verdienen. Allemaal flauwekul, schrijft Forbes. Ons lichaam is een ontgiftingsfabriekje dat feilloos en 24/7 werkt: ons maagdarmkanaal, onze urinewegen en onze zweetklieren nemen nooit een dag vrij.

‘De elektronische sigaret is veel gezonder dan ouderwets roken’

‘Vaping´ heeft in Nederland minder voet aan de grond gekregen dan in veel andere landen. En terecht: ook de elektronische sigaret brengt je dood dichterbij

‘Je vagina verdient kuurtjes’

De meest recente poging geld te verdienen aan de vagina is het Yoni-ei. Een yoni-ei in de vagina dragen zou lichamelijk en spiritueel heilzaam zijn. Het leidt tot dit soort reklameteksten: “Dit kristallen ei wordt in de vagina ingebracht, waarna, je bewust oefeningen kunt doen die het bekkengebied gevoeliger, sterker en bewuster maken. Ook kun je het ei inbrengen zonder dat je specifieke oefeningen doet, je zult dan merken dat je vagina zelf met het ei gaat ‘spelen’ op de manier die voor jouw intieme gebied op dat moment nodig is.”

Als je het gelooft helpt het vermoedelijk, zoals vroeger de heilige eik ook menigeen geholpen heeft en later Lourdes-water. Maar in tegenstelling tot Lourdes-water is het yoni-ei niet ongevaarlijk, zeggen gynaecologen. Ook allerlei andere spulletjes die heil moeten brengen aan je vagina brengen vooral heil voor de producenten en verkopers.

Overigens: een gezond 2020