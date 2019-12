Sterke koffie beschermt tegen ongezond dieet

Geniet maar lekker van je kopje koffie, zeker als je een paar pondjes te veel weegt. Uit nieuw onderzoek blijkt dat cafeïne de negatieve gevolgen van overgewicht en een ongezond dieet deels teniet doet.

De studie, weliswaar gedaan bij ratten, toont aan dat de dieren die gedurende vier weken grote hoeveelheden cafeïnerijke thee consumeerden 16 procent minder aan kwamen en 22 procent minder lichaamsvet ontwikkelden dan ratten die cafeïnevrije thee dronken.

De effecten waren hetzelfde bij synthetische cafeïne of wanneer de stof in koffie zat, concluderen de onderzoekers van de University of Illinois. “Onze bevindingen tonen aan dat cafeïne obesitas kan helpen bestrijden,” zegt onderzoeker Elvira Gonzalez de Mejia.

“De resultaten van deze studie zouden verder moeten worden onderzocht bij mensen om te begrijpen hoe cafeïne helpt in de strijd tegen obesitas en aandoeningen die het gevolg zijn van overgewicht, zoals diabetes.”

Ze besluit: “De consumptie van cafeïne vermindert de negatieve impact van een vet- en suikerrijk eetpatroon door de aanpassing van bepaalde lipogene enzymen in vetweefsel en in de lever.”

Eerdere studies toonden ook al de gezondheidsvoordelen van koffie aan. Zo is het heilzaam voor de lever en verkleint het de kans op hart- en vaatziekten.