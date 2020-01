New York Times: Wat is het Keto-dieet en werkt het?

De beste krant van de wereld heeft een onderzoek gedaan naar het (nu) populairste dieet van de westerse wereld: het keto-dieet, een dieet waarbij je zo min mogelijk koolhydraten eet, maar waarbij je boter, slagroom en vet in overvloed mag. Samenvatting van het antwoord van de NYT: Ja het werkt, maar we weten niet hoelang

Een “typisch” ketogeen dieet bestaat uit ten minste 70 procent calorieën uit vet, minder dan 10 procent uit koolhydraten en minder dan 20 procent uit eiwitten.

Het doel van het ket dieet is om via vetmetabolisme in een toestand van ketose te komen. In een ketogene toestand gebruikt het lichaam voornamelijk vet voor energie in plaats van koolhydraten; met lage niveaus van koolhydraten, kunnen vetten worden omgezet in ketonen om het lichaam van brandstof te voorzien.

Ga ik afvallen met het Keto-dieet?

Ja. Zeker op korte termijn. Voor de eerste twee tot zes maanden, is er bewijs dat een zeer koolhydraatarm dieet effectiever is dat een ‘normaal’ vetarmdieet, volgens een studie van de National Lipid Association.

Hoe lang duurt het om resultaten van het keto-dieet te zien?

Voor sommigen is het het beloofde land van diëten. Niet meer hongerig achter een schrale schaal geraspte wortels, maar chorizo in roerei. Er zijn inderdaad aanwijzingen dat mensen zich minder hongerig voelen als ze dit dieet volgen en minder honger lijden.

Het keto-dieet lijkt snelle resultaten te leveren: de eerste kilo’s raak je supersnel kwijt. Dat is vooral water, waarschijnlijk. Daarna is het net als met ieder dieet: er moeten minder calorieën in, dan je verbrandt om af te vallen. “Het is niet alsof het je stofwisseling op magische wijze zal veranderen en calorieën er niet meer toe doen.”

Bovendien: als je weer koolhydraten gaat eten, komt ook het vocht terug.

Kan het ketogeen dieet helpen om meer calorieën te verbranden?

Er zijn aanwijzingen dat dit kan. Het onderzoek is ook hier beperkt en tegenstrijdig. Er zijn wat aanwijzingen dat het keto-dieet je verbranding positief beïnvloedt. Maar verwacht daar, zeker op den duur, niets van.

Het (weinige) onderzoek dat de effecten op lange termijn blootlegt, wijst er op dat het ketodieet na een jaar net zo effectief is als een vetarm dieet. Maar het is goed mogelijk dat het ketodieet langer en trouwer valt vol te houden. En voor wie dat zo is, is het keto-dieet effectiever. Want dat is de hamvraag bij ieder dieet: hoe doe je het op de lange duur.

Het artikel in de New York Times gaat ook nog dieper in op de effecten voor diabetes (waarschijnlijk goed), cholesterol (vermoedelijk enigszins positief) en de beweerde mentale voordelen (onbewezen). Je leest het allemaal hier