Wetenschappers waarschuwen: “Te veel vitamine B12 vergroot kans op sterfte”

Te weinig vitamine B12 is niet goed, maar te veel ook niet. Volgens wetenschappers van het UMCG in Groningen hebben mensen die te veel van de vitamine in hun bloed hebben een grotere kans om te sterven. Dat meldt het AD.

B12 zit vooral in dierlijke producten, zoals vlees, kaas en melk. Vegetariërs krijgen vaak het advies om supplementen te nemen of anderszins een eventueel tekort aan te vullen. Een tekort kan leiden tot neurologische klachten als tintelingen en gevoelloosheid, maar ook tot bloedarmoede, verwardheid en concentratieverlies.

Niet eerder waarschuwden wetenschappers voor te veel van de vitamine. “Veel mensen denken dat er geen gevaar schuilt in overdosering van B12 en gaan uit van ‘hoe meer, hoe beter’. De gedachte ‘baat het niet dan schaadt het niet’, is met de uitkomsten van dit onderzoek echter niet langer houdbaar”, stellen de onderzoekers.

Wie normaal eet zal niet snel een tekort of overschot hebben aan vitamine B12. De onderzoekers waarschuwen vooral mensen die supplementen nemen of zelfs injecties om een tekort te voorkomen. Zij kunnen wel te veel binnen krijgen.