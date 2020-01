Zo kunnen fitnesstrackers de griep voorspellen

Fitnesstrackers controleren of je wel braaf 10.000 stappen per dag zet, ze meten je hartslag en houden zelfs bij of je lekker slaapt, maar ze kunnen dus ook voorspellen of er een griepje aan zit te komen.

Veel sneller dan artsen of traditionele meetinstrumenten laten ze zien of een griepepidemie op handen is in een bepaalde regio. Dat schrijven onderzoekers in vakblad The Lancet. Ze volgden 200.000 gebruikers van een fitnesstracker twee jaar lang.

Griep veroorzaakt een verstoord slaapritme en een onregelmatige hartslag. Dat is precies wat de onderzoekers konden zien in de gegevens van de fitnesstrackers. Door data uit eenzelfde regio te combineren zagen ze zo een griepepidemie al van tevoren aankomen. Dat is handig, omdat zo verdere verspreiding en besmetting van de ziekte kan worden verminderd.

Ook de voortekenen van een hartaanval zouden met een fitnesstracker te meten zijn door onregelmatige hartslagpatronen. Het is dan wel belangrijk om rekening te houden met stress of andere hartslagverhogende omstandigheden.