Besmettingen coronavirus in Frankrijk en mogelijk Engeland. Nederland nog niet

China heeft 35 miljoen burgers opgesloten in hun steden. Maar het is mogelijk te laat geweest. De ziekte duikt in heel China op en is nu zowel in de VS als Europa vermoedelijk opgedoken. Het Franse ministerie van gezondheid bevestigt dat 2 zieken besmet zijn met het virus. In de VS zijn twee besmettingen bevestigd en worden 63 patiënten geïsoleerd wegens mogelijke besmetting. In Engeland worden een aantal ‘verdachte’ zieken in quarantaine verpleegd. Laboratoriumtesten moeten aantonen of ze besmet zijn met het coronavirus.