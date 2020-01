Groene omgeving verkleint kans op dementie

Langzaam wordt er steeds meer bekend over de oorzaken van dementie. Zo zijn er leefstijlfactoren die je kans op de ziekte vergroten en blijkt nu ook dat je omgeving invloed heeft op het ontstaan van de aandoening. Een nieuwe studie toont aan dat groen om je heen beschermend werkt.

Onderzoekers van de Universiteit van British Columbia bestudeerden 670.000 volwassenen die óf binnen 50 meter van een drukke autoweg woonden óf er meer dan 160 meter vandaan leefden. Wat bleek: degenen die vlakbij een drukke weg woonden hadden 14 procent meer kans op dementie die niet aan Alzheimer is gerelateerd en de ziekte van Parkinson. Wonen in of bij een groene ruimte beschermde juist tegen de ziektes.

Het is de eerste studie die aantoont dat een groene woonomgeving beschermt tegen neurologische aandoeningen als Parkinson en dementie. De onderzoekers, wiens studie in vakblad Environmental Health verscheen, zoeken de verklaring in het feit dat mensen in een groene omgeving waarschijnlijk meer bewegen en meer sociale interactie hebben. Dat is dan weer geen nieuwe bevinding. Al langer is bekend dat lichaamsbeweging een positief effect heeft op het ontstaan van dementie.