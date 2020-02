Huidkanker rukt op

Huidkanker is de meest voorkomende kankersoort in Nederland. In 2019 kregen bijna 73.000 mensen die diagnose, volgens cijfers van het AD. Daarmee stijgt huidkanker het hardst van alle kankersoorten. De helft van alle kankerpatienten in Nederland heeft huidkanker. Borstkanker komt met 13 procent op de tweede plaats. Het gaat vooral om basaalcelcarcinoom. In 2019 waren er ongeveer 50.000 mensen die te horen kregen dat zij dat relatief onschuldige type hadden. Basaalcelcarcinoom kan amper uitzaaien.De overige typen huidkanker, waar ook de gevaarlijkere melanomen toe behoren, zijn de afgelopen vijf jaar ook explosief gestegen. Het aantal is in 5 jaar gestegen met 50 procent van 15.000 naar 23.000