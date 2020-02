Wijze les voor sportfanaten: trainen met lichtere gewichten leidt tot betere resultaten

Wie voor het eerst naar de sportschool gaat, kan geïntimideerd worden door de spierbundels die vol trots immens zware gewichten de hoogte in tillen, maar wees gerust: met lichte gewichtjes haal je misschien wel een beter resultaat.

Dat is de conclusie van een onderzoek van de Universiteit van Lincoln. De onderzoekers volgden zes weken lang zestien sporters. De ene helft trainde met zo zwaar mogelijke gewichten, de andere helft wisselde zware en lichte gewichten af. Juist degenen die het lichtere trainingsprogramma volgden waren na zes weken het sterkst. Hoe zwaarder, hoe beter is dus niet waar.

Volgens hoofdonderzoeker Harry Dorrell komt dat vooral, omdat je lichaam niet iedere dag hetzelfde aankan. “Er zijn veel factoren die kunnen bijdragen aan de prestatie van een sporter, en die factoren wisselen van dag tot dag. Denk aan voeding, hoeveel iemand heeft geslapen of hoeveel motivatie er die dag is”, reageert hoofdauteur Harry Dorrell. “Dankzij de afwisselende sessies konden we zien wanneer iemand een dipje had en daar het gewicht op aanpassen.”