Het geluid van je wekker bepaalt hoe prettig je opstaat

Word je wakker van het gefluit van de vogeltjes in de vroege ochtend of klinkt er een afschrikwekkend gerinkel door het hele huis? Het maakt niet alleen uit voor je humeur, maar ook voor hoe fris je opstaat.

Onderzoekers van de Australische RMIT University lieten 50 proefpersonen opschrijven wat voor wekker ze gebruikten en daarna beoordelen hoe fris of juist hoe slaapdronken ze opstonden. Het resultaat was opvallend. Je zou verwachten dat een keihard gerinkel of gebiep ervoor zorgt dat je direct wakker en alert bent, maar dat is niet zo. Juist een prettig muziekje maakt dat je fris opstaat.

“Je zou denken dat een harde alarmtoon je alertheid ’s morgens verbetert, maar verrassend genoeg zijn het de melodietjes die ervoor zorgen dat je minder groggy opstaat”, vertelt hoofdauteur Stuart McFarlane. En dat heeft verstrekkende gevolgen. “Slecht of groggy wakker worden kan je werkprestaties doen slinken tot 4 uur na het ontwaken. Dat is vooral belangrijk voor mensen die kort nadat hun wekker afloopt in gevaarlijke situaties moeten werken zoals brandweerlieden, ambulancebroeders en piloten. De kans dat er zware ongevallen gebeuren, is immers veel groter als je slaapdronken wakker wordt”, aldus McFarlane.

Wil je direct fris en alert zijn dan gebruik je dus beter een wekker met een prettig muziekje of melodietje.