Dit is waarom Anouk niet mocht meedoen aan het Eurovisie Songfestival

Zangeres Anouk (50) weigerde om auditie te doen voor het Eurovisie Songfestival. Een verplichte liveoptreden voor de selectiecommissie van AVROTROS vond ze overbodig. “Iedereen weet toch dat Anouk live kan zingen”, zegt haar manager Kees de Koning (53) tegen Het Parool.

Sinds enkele jaren moeten alle kandidaten die zich aanmelden voor het Songfestival een live-auditie doen voor de selectiecommissie van AVROTROS. Maar toen Anouk zich meldde met haar rocknummer Where the Mind Goes, besloot ze dat optreden over te slaan. De Koning: "We vonden dat genoeg bekend was dat Anouk live uitstekend kan zingen. Zo'n auditie leek ons een formaliteit. Anouk zou op vakantie gaan. We vonden het onzin die voor die auditie af te zeggen."

Anouk maakte eerder al duidelijk dat ze Nederland graag opnieuw had willen vertegenwoordigen op het songfestival. In 2013 deed ze dat met het nummer Birds, waarmee ze in het Zweedse Malmö een indrukwekkende negende plek haalde. Dat resultaat doorbrak een reeks teleurstellingen en zette de toon voor de succesvolle jaren die volgden.

Hoewel AVROTROS officieel niet reageert op het bericht, lijkt het erop dat Anouks afzegging invloed heeft gehad. Volgens haar eigen bronnen eindigde ze op de tweede plaats, net achter de jonge zanger Claude. “Dat vind ik moeilijk”, zei ze daarover bij RTL Boulevard. “Maar de keuze is op iemand anders gevallen.”