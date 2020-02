Het aantal hart- en vaatziekten daalt spectaculair en dat komt doordat we gezonder eten

Het aantal doden door hart- en vaatziekten is in 15 jaar tijd spectaculair gedaald. Dat is vooral het gevolg van een gezonder eetpatroon, concluderen onderzoekers van de universiteiten van Leuven en Gent. Ze schrijven erover in het Tijdschrift voor Geneeskunde.

In België is het aantal voortijdige sterfgevallen als gevolg van hart- en vaatziekten met zeker 53 procent gedaald tussen 2001 en 2015. In de periode 1983-2009 nam het aantal acute hartaanvallen met 50 procent af. Dat komt vooral door een daling van het cholesterol. Bij zowel mannen als vrouwen nam dit met ongeveer een kwart af.

De onderzoekers schrijven de afname van het aantal hart- en vaatziekten voornamelijk toe aan een gezonder eetpatroon. Zo daalde de inname van verzadigde vetten van 48 gram per dag in 1980-1985 naar 28 à 32 gram in 2014. Betere medicatie en afgenomen tabaksgebruik zijn bijkomende oorzaken voor de betere hartgezondheid, maar het eetpatroon is dus het belangrijkst.

Een gezond dieet bestaat uit veel groenten, fruit en vezels en zo min mogelijk suikers en verzadigde vetten. Het liefst neem je er een handje noten bij, beweeg je nog dagelijks een half uurtje en houd je de fles wijn dicht. Uiteraard rook je niet en heb je geen overgewicht.