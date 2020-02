30 procent in een dag: dodental corona sterk gestegen

Of de Chinese overheid tot nu toe heeft gelogen, of dat het ligt aan de ‘nieuwe definitie’ waarover de regering zelf spreekt, feit is dat de cijfers van de corona-crisis ineens veel hoger zijn.

De overheid in de provincie Hubei in China heeft het slachtofferaantal van het coronavirus naar boven bijgesteld van 1068 naar 1310,de hoogste stijging in een dag tijd.

De opvallende toename komt grotendeels – zegt de Chinese overheid – omdat nu een nieuwe definitie wordt gehanteerd.Een besmetting werd eerder alleen erkend na een positieve test, maar kan nu ook vastgesteld worden op basis van ernstige symptomen. Artsen kunnen daardoor hun patiënten eerder behandelen.

Op basis van de nieuwe definitie is het aantal besmettingen in Hubei gestegen van 33.366 naar 48.206.