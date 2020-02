Ook Chinees geld gaat in quarantaine wegens coronavirus

Ook het Chinese papiergeld moet in quarantaine, zo heeft de Chinese centrale bank besloten. Bankbiljetten kunnen het coronavirus helpen verspreiden en daarom haalt de People's Bank of China oude bankbiljetten tijdelijk uit de roulatie en worden die ontsmet. Die maatregel kondigde Fan Yifei, vice-president van de centrale bank, zaterdag aan. Geld uit de regio's met de hoogste besmettingsgraad wordt schoongemaakt door toepassing van ultraviolette straling of verhitting en daarna tenminste veertien dagen opgeslagen, alvorens het weer wordt gedistribueerd, aldus Fan. In minder zwaar getroffen gebieden wordt het geld een week lang uit roulatie gehaald. Lokale banken is gevraagd om geld afkomstig van ziekenhuizen en markten apart te houden. Ook mogen geen bankbiljetten worden uitgewisseld tussen provincies en steden met een hoge besmettingsgraad. De centrale bank kondigde tevens aan dat 600 miljard yuan (79,3 miljard euro) aan nieuwe bankbiljetten in omloop wordt gebracht in de Chinese provincie Hubei en de hoofdstad Wuhan. Dat gebied geldt als het epicentrum van het nieuwe coronavirus. Er zijn al meer dan 64.000 besmettingsgevallen geconstateerd en bijna 1400 patiënten zijn aan de gevolgen overleden. Het gebruik van cash is de laatste jaren minder geworden door de opkomst van elektronische betalingen, maar vooral ouderen geven nog altijd de voorkeur aan contant geld.