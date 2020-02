Zorgwekkend: Op deze wereldkaart zijn alle landen te zien waar het coronavirus is vastgesteld

Het coronavirus verspreidt zich in rap tempo. Steden gaan op slot, landen slaan alarm, maar vooralsnog lukt het maar niet om het virus uit Wuhan in te dammen. Wie denkt dat het wel meevalt, moet onderstaande wereldkaart even bekijken.

Onderzoekers van John Hopkins University schatten dat er inmiddels zo’n 80.000 mensen besmet zijn. Zo’n 77.150 daarvan wonen in China, maar in Zuid-Korea en Italië zijn ook grote uitbraken vastgesteld met respectievelijk 833 en 157 besmette mensen. Minstens 35 Amerikanen zijn besmet geraakt. Tot nu toe ontspringt Nederland de dans, als een van de weinige West-Europese landen.

De situatie om 10 uur vanochtend: