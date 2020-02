Overgewicht blijkt vergelijkbaar met vroegtijdige veroudering

Overgewicht is in feite een vorm van vroegtijdige veroudering, zeggen wetenschappers na een analyse van zeker 200 studies.

Wereldwijd hebben meer dan 2 miljard mensen overgewicht of obesitas. Dat aantal is verdrievoudigd sinds 1975. Kinderen en adolescenten zijn zelfs tien keer zo vaak te zwaar als 45 jaar geleden. Onderzoekers maken de vergelijking met veroudering, omdat het deels dezelfde effecten heeft op onze gezondheid en vergelijkbare ziektes veroorzaakt.

“De mechanismen op basis waarvan comorbiditeit zich ontwikkelt zijn bij obesitas en veroudering heel erg vergelijkbaar,” legt voedingsdeskundige Sylvia Santosa uit van de Canadese Concordia University.

In de studie, die in vakblad Obesity Reviews verscheen, bestudeerde ze samen met collega’s de effecten van obesitas op cellulair en moleculair niveau. Ook keken ze naar de gevolgen voor het immuunsysteem, de cognitieve vaardigheden en mobiliteit.

De wetenschappers benadrukken dat obesitas niet hetzelfde is als veroudering, maar dat het vergelijkbare gevolgen heeft voor bijvoorbeeld ontstekingen in het lichaam en het immuunsysteem. Ook zou het effect hebben op de telomeren, die ons DNA beschermen en korter worden naar mate we ouder worden.