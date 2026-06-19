Mentaal sterke mensen blijken één opvallende eigenschap te delen

Strategie tegen stress

Meta-analyses naar stressbestendigheid wijzen steeds op dezelfde sleutel: cognitieve herwaardering, de gewoonte om een moeilijke situatie bewust vanuit een ander perspectief te bekijken. Die strategie dempt aantoonbaar de link tussen stressvolle gebeurtenissen en negatieve emoties. In de praktijk zie je dat terug bij topsporters, hulpverleners maar ook ‘gewone’ werknemers, die bij tegenslag niet meteen in paniek raken, maar zichzelf de vraag stellen: “Wat kan ik hier wél beïnvloeden?”