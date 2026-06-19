De hittegolf kan wel eens een tijdje gaan duren

Nederland kreunt onder een vroege en hardnekkige portie zomer. De term “hittegolf” valt inmiddels bijna achteloos, maar achter de cijfers gaat een veel bredere realiteit schuil: ons land is niet alleen tijdelijk warm, het warmt structureel op.

Wanneer is het eigenlijk een hittegolf?

Om te beginnen: een hittegolf is meer dan “een paar warme dagen”. In Nederland geldt de officiële definitie van het KNMI: minstens vijf dagen achter elkaar 25 graden of warmer in De Bilt, waarvan op minimaal drie dagen 30 graden of meer wordt gemeten. Dat klinkt technisch, maar het is precies waarom we soms het gevoel hebben in een hittegolf te zitten, terwijl hij op papier net niet gehaald wordt. Eén net te koele dag in De Bilt en de hittegolf gaat de statistiek in als “bijna, maar niet helemaal”.

Daar komt nog iets bij: regionale hittegolven. In delen van Brabant, Limburg of het oosten kan het wel degelijk vijf dagen op rij tropisch zijn, terwijl De Bilt achterblijft. Voor bewoners voelt dat verschil academisch; voor de statistiek maakt het een wereld van verschil. In een verstedelijkt gebied als de Randstad, met veel steen en weinig schaduw, ligt de gevoelstemperatuur bovendien vaak nog hoger dan de officiële waarden suggereren.

Waarom deze hitte zo lang kan blijven hangen

Hittegolven komen niet uit de lucht vallen, ze worden gemaakt door druksystemen. Boven West‑Europa kan zich een krachtig hogedrukgebied nestelen, vaak boven de Noordzee of Scandinavië. Zo’n hogedrukgebied werkt als een soort deksel op een pan: wolkenvorming wordt onderdrukt, neerslag wordt weggedrukt en de lucht kan rustig opwarmen.

Als de stroming in de hogere luchtlagen zuid tot zuidoost is, halen we letterlijk de warmte uit Spanje en Frankrijk onze kant op. Overdag koelt het door de sterke zon weinig af, ’s nachts blijven de temperaturen hoog in de bebouwde omgeving. Zolang dat hogedrukgebied niet verschuift of door een stevige oceaanstoring wordt “weggeduwd”, blijft de hitte plakken. Juist daarom kan deze hittegolf langer duren dan we van de klassieke Hollandse zomer gewend zijn, waarin buienlijnen traditioneel de boel snel weer afkoelen.

De stad als hitte‑eiland

Steden als Amsterdam en Rotterdam reageren anders op hitte dan het omliggende platteland. Beton, asfalt en baksteen slaan overdag warmte op en geven die ’s nachts langzaam weer af. Daardoor koelt het in dichtbebouwde wijken veel minder af dan in groene of waterrijke gebieden. Het fenomeen staat bekend als het stedelijk hitte‑eiland.

Voor een groot deel van de bevolking is dat ongemakkelijk; voor kwetsbare groepen kan het ronduit gevaarlijk zijn. Ouderen, mensen met hart‑ en longproblemen en mensen in slecht geïsoleerde bovenwoningen hebben het zwaar in een periode waarin de nachttemperaturen hoog blijven. De hittegolf wordt dan geen weerfenomeen meer, maar een stille volksgezondheidskwestie.

Hitte in het tijdperk van klimaatverandering

De rode draad onder deze aanhoudende hitte is het veranderende klimaat. Waar zware hittegolven in onze regio rond 1900 vrijwel onmogelijk waren, laten klimaatstudies zien dat de kans daarop inmiddels vele malen groter is geworden. De basislijn van het klimaat is omhoog gegaan: wat vroeger uitzonderlijk was, schuift op richting “regelmatig voorkomend”.

Dat merk je op twee manieren. Ten eerste komen hittegolven vaker voor. Ten tweede zijn ze intensiever: hogere piektemperaturen, langere periodes zonder echte afkoeling, en soms meerdere hittegolven in één zomer. De huidige periode past precies in dat patroon. De vraag is niet meer óf we weer een reeks tropische dagen krijgen, maar hoe vaak en hoe extreem die reeksen worden.

Economische en sociale gevolgen

Een langdurige hittegolf is niet alleen een gespreksonderwerp op het terras, maar ook een test voor onze economie. Bouwvakkers, bezorgers en medewerkers in magazijnen werken in omstandigheden die eigenlijk vragen om aangepaste werktijden en extra pauzes. Kantoorgebouwen zonder fatsoenlijke koeling blijken ineens minder “modern” dan gedacht.

Aan de andere kant booming business: ventilatoren, mobiele airco’s, waterijsjes en dagjes uit naar strand en plassen. Maar de keerzijde duikt al snel op in de vorm van waterschaarste, slechtere waterkwaliteit en blauwalgen, waardoor juist die verkoelende uitjes onder druk komen te staan. Het systeem knarst: we vragen veel van infrastructuur en natuur die niet ontworpen zijn op herhaalde, langdurige hitte.

Politiek, beleid en de vraag: wie koelt wie?

Hittegolven zijn allang geen neutrale weersverschijnselen meer, ze zijn politiek. Gemeenten worstelen met vragen als: moeten we koelteplekken inrichten voor kwetsbare bewoners? Hoe vergroenen we wijken die nu vooral uit stoeptegels en parkeerplaatsen bestaan? Moeten er richtlijnen komen voor arbeidstijden bij extreme hitte?

Nationaal en Europees komt daar nog de klimaatdimensie bij: doelen voor CO₂‑reductie, investeringen in isolatie (die niet alleen tegen de kou, maar ook tegen de hitte moet beschermen) en de vraag hoe we onze energie‑infrastructuur voorbereiden op gelijktijdige piekvraag naar koeling. De hittegolf die maar blijft hangen legt feilloos bloot waar beleid vooruitloopt – en waar het achterblijft.

Wat kun je zelf doen als de hitte blijft?

Voor individuele bewoners voelt klimaat‑ en hittebeleid vaak ver weg, maar de impact is heel concreet. Een paar eenvoudige maatregelen maken bij een lang aanhoudende hittegolf daadwerkelijk verschil:

Overdag ramen en gordijnen dicht, ’s nachts juist maximaal luchten zolang het buiten kouder is dan binnen.

Ventilatie organiseren in de lichtste kamers, desnoods met een geïmproviseerde “poor man’s airco” (ventilator plus flessen bevroren water).

Extra letten op buren en familieleden die kwetsbaar zijn, zeker als ze alleen wonen.

Klein vergroenen: balkon, binnentuin, geveltuin – elke vierkante meter groen helpt tegen opwarming en bevordert verdamping.

Het klinkt allemaal bescheiden, maar in een stedelijke omgeving kan de optelsom van duizenden huishoudens die dit doen het verschil maken tussen een wijk die verstikt en een wijk die nét draaglijk blijft.

De hittegolf als voorproefje

Een hittegolf die een tijdje blijft hangen is meer dan een meteorologisch incident. Het is een voorproefje van de gemiddelde zomer van de toekomst. Wat we nu “extreem” noemen, schuift langzaam op richting normaal. De vraag is dus niet alleen hoe we deze periode doorkomen, maar ook wat we ervan leren: in ons beleid, in ons bouwen en in ons dagelijks leven.