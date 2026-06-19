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OM‐baas Rinus Otte: ‘Verdediging Borsato pakte slachtoffers onaanvaardbaar hard aan’

Beroemd
door Ans Vink
vrijdag, 19 juni 2026 om 8:05
ANP-542164488

De hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Rinus Otte, heeft in een interview scherpe kritiek geuit op de manier waarop de advocaten van Marco Borsato de aangeefster en haar moeder hebben behandeld in de recent afgesloten zedenzaak tegen de zanger. Volgens Otte is de verdediging “onaanvaardbaar hard” op de slachtoffers ingegaan en zijn daarmee grenzen overschreden van wat nog als behoorlijke rechtsbijstand gezien kan worden.
Otte verwijt de advocaten dat zij het gezin van de aangeefster uitvoerig psychologisch en moreel hebben gefileerd, terwijl de kernvraag voor de rechtbank was of Borsato ontucht had gepleegd met het toen minderjarige meisje. De rechtbank sprak de zanger begin december 2025 vrij wegens gebrek aan steunbewijs voor de verklaring van het slachtoffer; het OM besloot daarna af te zien van hoger beroep omdat de kans op een veroordeling in tweede instantie volgens Otte “zeer klein” was.
Volgens Otte is een stevige verdediging in zedenzaken noodzakelijk, maar mag die niet ontaarden in het publiekelijk beschadigen van slachtoffers en hun naasten. Hij ziet de zaak‑Borsato als illustratie van een bredere discussie over de vraag hoe ver advocaten mogen gaan bij het aanvallen van de geloofwaardigheid van slachtoffers in gevoelige zedenzaken.

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