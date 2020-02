Deze landen zijn het best en het slechtst voorbereid op een epidemie

Nu het coronavirus overal opduikt, is het de vraag of landen de ziekte snel onder controle krijgen. Dat hangt onder meer af van de mate waarin een land is voorbereid op een epidemie. Wat dat betreft hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken. We zijn het derde best voorbereide land ter wereld.

Dat blijkt uit de Global Health Security Index die in oktober verscheen. De onderzoekers bestudeerden in hoeverre landen de juiste middelen in handen hebben om een grote uitbraak van een ziekte te kunnen beteugelen. Ze gaven 195 landen een score tussen 0 en 100. Hoe hoger de score hoe beter een land is voorbereid.

De Verenigde Staten scoorden met 83,5 van 100 punten het best, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Nederland. China staat op de 51ste plaats. Op onderstaande kaart kun je zien dat vooral Afrikaanse landen slecht zijn voorbereid.