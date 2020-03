Harvardstudie: Onregelmatig slaapritme oorzaak hart- en vaatziekten

Lekker slapen vanaf een uur of elf tot zeven uur de volgende ochtend, voor sommigen is het vanzelfsprekend, voor anderen iedere avond opnieuw een uitdaging. Toch zouden de onregelmatige slapers er goed aandoen om zich zo’n keurig slaapritme aan te leren. Het gaat daarbij niet eens zozeer om het specifieke uur, het belangrijkste is dat je iedere avond op dezelfde tijd onder de wol kruipt.

Dat blijkt uit een nieuwe studie van Harvard waarover CNN schrijft. De kans op hart- en vaatziekten lijkt fors toe te nemen als je de ene dag anderhalf uur vroeger of later gaat slapen dan de andere dag. Bij een normaal ritme is er maximaal een half uur verschil in bedtijd.

“Degenen met het meest onregelmatige slaapritme gedurende zeven dagen hadden twee keer zoveel kans op hart- en vaatziekten als de mensen met het meest regelmatige slaapregime, beschouwd over een vijfjarige periode,” aldus onderzoeker Tianyi Huang van Harvard Medical School.

Het verband bleef sterk zelfs als er werd gecorrigeerd voor slaapproblemen, cholesterol, bloeddruk en andere risicofactoren. “Het lijkt erop dat een onregelmatig slaapritme een nieuwe en onafhankelijke risicofactor is voor hart- en vaatziekten. Dat is heel belangrijk,” zegt Huang.

“Een op de drie Amerikanen sterft aan hartziekten en 60 procent krijgt serieuze hartklachten,” zegt dr. David Goff van het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute. “Mensen hebben drukke, stressvolle levens en krijgen niet genoeg slaap op weekdagen. Ze proberen dat in het weekend in te halen, maar zo werkt het niet.”

Voor de studie zijn 2.000 mensen tussen de 45 en 84 jaar oud vijf jaar lang gevolgd. Een kwart van hen sliep op onregelmatige tijden. Als dit een gewoonte wordt, kan het grote gevolgen hebben. “Hoe langer je een onregelmatig slaapritme hebt, hoe groter de kans dat je er ziek van wordt,” aldus Huang.