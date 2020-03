Is honing gezond?

De kans is groot dat je denkt dat honing behoorlijk gezond is. Natuurlijk product tenslotte. Maar natuurlijke producten zijn suiker en steenkool ook, dus dat op zichzelf zegt niet.

Time ging de voordelen van honing na. En de nadelen. Om met de laatste te beginnen: eigenlijk is honing suiker met een smaakje en wat extra ingrediënten. Honing is een mengeling van glucose en fructose. Er is weinig verschil met andere vormen van suiker, zoals kristalsuiker en rietsuiker. In je lichaam worden alle soorten suikers op dezelfde manier afgebroken en verteerd. Dus het heeft alle nadelen die suiker ook heeft.

En verder? Honing bevat kalium, ijzer en zink en sporenelementen. Dat klinkt goed, ware het niet dat die goede ingrediënten in zeer minuscule hoeveelheden aanwezig zijn. Een theelepel honing bevat minder dan 1 procent van je dagbehoefte aan die voedingsstoffen. Of anders: je zou tientallen lepels honing moeten nemen, per dag, om er iets aan te hebben.

Wel een voordeel van honing boven suiker: de aanwezigheid van anti-oxidanten. Suiker vervangen door (goede) honing kan dus goed zijn. Maar het blijft suiker