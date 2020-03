Pas op voor de elektrische handdroger

Je wast almaar je handen, al dan niet zingend. Heel goed. Maar misschien werk je ergens waar zo’n blazende handdroger hangt. Die rukten de afgelopen tien jaar op, omdat ze zo bijzonder hygiënisch zijn.

Maar dat zijn ze dus niet in tijden van corona. Ze blazen namelijk het water dat op je handen zit de ruimte in. In piepkleine druppeltjes die ver kunnen vliegen. En als je toch niet helemaal perfect je handen hebt gewassen, is dat de ideale manier om alles wat leeft op je huid te verspreiden. Dat is altijd al zo (die blazers lijken alleen heel hygiënisch), maar dat is nu extra vervelend. Oplossing: de ouderwetse handdoek. En die dan vaak in de was doen.