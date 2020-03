Draaiboek Intensive Care-artsen: in het uiterste geval moeten we 80plussers opgeven

De vereniging van intensive care-artsen maandag een ‘draaiboek pandemie’ aan de leden gestuurd. Daarin wordt voorgerekend dat de beschikbare IC-capaciteit beperkt is. De grenzen kunnen over twee weken al bereikt worden. De ervaring van andere landen leert dat 10% van de besmette mensen IC-verzorgen nodig heeft. Er zijn op dit moment 200 IC-plaatsen met quarantaine voorzieningen. Als er 2000 besmette Nederlanders zijn komt de grens van de capaciteit dus al in zicht.

In Nederland zijn in totaal zo’n 1.150 ic-bedden. Die zijn lang niet allemaal beschikbaar, de gemiddelde bezettingsgraad van een ic-afdeling is zo’n 70 procent, schrijft De Volkskrant. IC-arts Gommers zegt tegen de krant dat met kunst en vliegwerk daar wel wat rek in zit. Maar die is niet onbegrensd, ook al omdat er behalve plaats ook gespecialiseerd verplegend personeel nodig is.

De verenining denkt dat de grens kan worden bereikt. Misschien pas als het aantal patienten boven de 10.000 komt, maar ondenkbaar is dan niet. Gommers: ‘In het uiterste geval kunnen we mensen van ­ouder dan 80 niet meer opnemen.’

Het protocol van de vereniging van intensive care-artsen zegt volgens De Volkskrant dat dan kritisch moet worden gekeken naar alle mensen die IC-bedden bezet houden.

Gommers: ‘Je moet dan kiezen wie de grootste kans op overleving heeft, het lijkt dan meer op een oorlogssituatie.’

Artsen zullen dan voor pijnlijke keuzen komen te staan. In het protocol stelt de intensive care-vereniging voor iedereen van boven de 80 niet meer op te nemen. Hetzelfde geldt voor mensen met kanker en een slechte prognose, voor patiënten na een langdurige reanimatie, voor verkeersslachtoffers voor wie het er slecht uitziet.